Małgorzata Rozenek pokazała, jak przygotowuje się do pracy. Nad jej wyglądem pracuje sztab profesjonalistów!

Małgorzata Rozenek dosyć szybko wróciła do pracy po narodzinach trzeciego syna, Henryka. Gwiazda programu "Project Lady" już wcześniej informowała, że jej powrót do pracy był możliwy dzięki wielu udogodnieniom, jakie stworzyła jej produkcja formatu, aby mogła pojawiać się na planie z niemowlakiem. Teraz pokazała, jak wyglądają przygotowania do zdjęć! Nic dziwnego, że Małgorzata Rozenek wygląda doskonale przy takiej profesjonalniej ekipie!

Tak Małgorzata Rozenek przygotowuje się do pracy na planie!

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie przed przystąpieniem do pracy na planie. Widać na nim, jak nad wyglądem gwiazdy pracuje sztab profesjonalistów. Gwiazda błyskawicznie wraca do formy sprzed ciąży, ale wkłada w to sporo pracy. Niedawno pochwaliła się relacją z treningu, a teraz zdradziła, kto dba o jej wygląd na planie:

Let’s get ready 🧚‍♀️ work work work 💪 - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Na zdjęciu widać, że nad wyglądem gwiazdy czuwa profesjonalny fryzjer i makijażystka. Fani gwiazdy są zachwyceni jej wyglądem i niezmiennie komplementują doskonały makijaż i stylizację:

Małgosiu, jak zwykle wyglądasz r-e-w-e-l-a-c-y-j-n-i-e ! 👌 🔥 jak zawsze piekna i młoda 😍uwielbiam Twoj make up 😘 Piękna i olśniewająca! 🤩😍❤️

Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek! Prawda, że wygląda doskonale?

Małgorzata Rozenek szybko wróciła do pracy na planie "Projekt Lady"

Instagram

Gwiazda błyskawicznie wraca też do formy sprzed ciąży.