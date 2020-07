Małgorzata Rozenek została mamą nieco ponad miesiąc temu. Mimo tego, że przytyła w trzeciej ciąży ponad 20 kg to wygląda olśniewająco, a internauci nie mogą wyjść z podziwu, jak szybko udało jej się wrócić do formy. Na jej profilu od czasu do czasu pojawiają się zarzuty, że przerabia swoje zdjecia. Małgorzata Rozenek postanowiła skonfrontować się z tymi opiniami i wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym wygląda jak... lalka Barbie! Koniecznie musicie zobaczyć tę fotkę.

Małgorzata Rozenek jak lalka Barbie. Przerabia zdjęcia?

Małgorzata Rozenek wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym wręcz nie przypomina siebie. Jest to jej zabawna odpowiedź na zarzuty, że przerabia zdjecia, które pojawiają się na jej profilu. Tym razem postanowiła zaszaleć z poprawkami i wygląda idealnie niczym lalka Barbie, a internauci zaczęli porównywać ją do Jennifer Aniston czy Khloe Kardashian.

Przerabiam zdjęcia?! Ja?! 😉😂😂😂😜 - zażartowała pod zdjęciem

Fankom o dziwo przerobione zdjęcie Małgorzaty bardzo przypadło do gustu i chciałyby wiedzieć jakiej aplikacji użyła, aby je podrasować:

- Każdy przerabia😆❤️

- Piękna i tyle!

- Przerabiasz czy nie przerabiasz.. nieistotne. I tak Cie lubię

- No i co nawet jeśli przerobione? Ludziska piszą, bo zawiść przez te osoby przemawia. Jak tak Was boli to sobie przerabiajcie!!! Piękną kobietą jest Małgosia. A ludziska zazdroszczą.🙂🙂🙂💙

- O to ja też poproszę przeróbkę bosko 😁💗💗🔥

-Co za ogień!

- Uwielbiam za dystans ❤️❤️

Co sądzicie o Małgorzacie Rozenek w takiej wersji?

Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie, na którym wygląda jak lalka Barbie. Z dystansem potraktowała zarzuty o tym, że przerabia swoje zdjęcia, które zamieszcza w sieci.

Małgorzata Rozenek z dystansem traktuje krytyczne komentarze, które zdarzają się pojawiać pod jej zdjęciami na profilu. Zdjęcia przerobione czy nie ale trzeba przyznać, że wygląda na nich pięknie!

Szczęście i rodzinna miłość jej służą!