Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciem z mężem. Fani w szoku: "Co taka pokrzywiona?"

Małgorzata Rozenek-Majdan nieźle zaskoczyła fanów swoim najnowszym zdjęciem. Możemy na nim zobaczyć głównie idealnie płaski brzuch gwiazdy, ale niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że na fotografii naprawdę jest Małgorzata. Nawet znaleźli na to dowody! Zobaczcie sami, o co chodzi. Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan o trudnych początkach ciąży: "Mieliśmy wsparcie rodziny, przed nikim tego nie ukrywaliśmy" Małgorzata Rozenek-Majdan nabrała fanów? Małgorzata Rozenek-Majdan włożyła mnóstwo pracy i wysiłku, aby wrócić do formy sprzed ciąży. Niedługo po urodzeniu Henia przeszła na zdrową dietę i rozpoczęła treningi, a rezultaty, które osiągnęła, robią wrażenie. Aż ciężko uwierzyć, że gwiazda ma za sobą trzy porody, bo jej figura to z pewnością marzenie niejednej kobiety. Żona Radosława Majdana wygląda fenomenalnie, a my na bieżąco możemy podziwiać jej sylwetkę dzięki Instagramowi. Jednak ostatnie zdjęcie gwiazdy sprawiło, że fani nabrali trochę podejrzeń. Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała fotografię, na której nie możemy zobaczyć jej twarzy, ale za to w pełni możemy podziwiać piękny, płaski brzuch. Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla żony Radosława Majdana, ale znaleźli się też tacy, którzy nie wierzą, że na zdjęciu naprawdę jest Małgorzata Rozenek-Majdan! Znaleźli nawet na to dowody. - Prima aprilis już był Pani Małgorzato 😂😂 - To nie Gosia. Zobaczcie na twarz - I gdzie się podziały pieprzyki, które miała na brzuchu 🤔 - Niemożliwe 🤪 - Pieprzyki też były na brzuchu na wakacjach a tu ni ma 😱🤣 - piszą fani. A Wy, co myślicie? Małgorzata Rozenek-Majdan naprawdę zdecydowała się wkręcić...