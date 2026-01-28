27 stycznia 2026 roku przypadła 23. rocznica emisji pierwszego odcinka serialu „Na Wspólnej”. Produkcja stacji TVN, której debiut telewizyjny miał miejsce dokładnie 27 stycznia 2003 roku, nieprzerwanie gości na ekranach widzów już ponad dwie dekady. Z tej okazji TVN postanowił uczcić ten wyjątkowy jubileusz w sposób szczególny, kierując do fanów wzruszający komunikat w mediach społecznościowych. W krótkim nagraniu, opublikowanym zarówno na oficjalnym instagramowym profilu „Na Wspólnej”, jak i na koncie TVN, zestawiono sceny z serialu, w których bohaterowie składają sobie nawzajem życzenia. W ten sposób nadawca nawiązał do historii serialu, podkreślając jego długowieczność i nieustające wsparcie widzów.

TVN publikuje wyjątkowy film z okazji jubileuszu

W opisie do opublikowanego wideo pojawiły się słowa: „23 najwspanialsze lata!”.

Zobaczcie relacje z naszego eventu urodzinowego! Było przepięknie! - napisano na oficjalnym profilu w social mediach 'Na Wspólnej'.

Emocjonalny charakter nagrania poruszył fanów, którzy masowo komentowali jubileuszowy wpis. Internauci nie kryli wzruszenia:

To był najpiękniejszy prezent jaki można było sobie sprawić. 25lecie mam nadzieję będzie z wielkim przytupem, i znowu się wszyscy spotkamy!

Wspaniale było móc wspólnie świętować urodziny @nawspolnej_tvn. Oby do następnego!

To tylko niektóre z licznych komentarzy, które pojawiły się pod wpisem.

Fani świętują razem z obsadą serialu

W obchodach jubileuszu nie zabrakło także bezpośredniego kontaktu z widzami. Ekipa „Na Wspólnej” spotkała się z fanami, aby wspólnie uczcić 23-lecie serialu. Takie wydarzenia są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności wobec wiernych widzów, ale także do integracji społeczności skupionej wokół tej produkcji.

Podczas wydarzeń rocznicowych można było spotkać aktorów, którzy przez lata tworzyli historię serialu. W obsadzie znajdują się m.in.: Bożena Dykiel, Mieczysław Hryniewicz, Ewa Gawryluk, Jakub Wesołowski, Joanna Jabłczyńska, Waldemar Obłoza i wielu innych.

Spotkanie z widzami i występ w Dzień dobry TVN

Z okazji 23. rocznicy emisji serialu, przedstawiciele obsady „Na Wspólnej” pojawili się także w programie „Dzień dobry TVN”. Podczas występu aktorzy wspominali początki produkcji, opowiadali o relacjach panujących na planie oraz o tym, jak przez lata zmieniał się serial i jego bohaterowie.