Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę filmu "Miłość, seks i pandemia"!

Małgorzata Rozenek zagrała jedną z głównych ról w filmie "Miłość, seks i pandemia", który niedawno miał swoją premierę. Film zanim trafił do kin już budził ogromne kontrowersje, ale ostatecznie w weekend otwarcia "Miłość, seks i pandemia" miał dość niską widownię, a Małgorzata Rozenek musiała się zmierzyć w sieci z ostrą krytyką dotyczącą jej debiutu. Jak zareagowała?

Małgorzata Rozenek w filmie Patryka Vegi zaliczyła swój aktorski debiut. Gwiazda nie ukrywa, że nie boi się nowych wyzwań i podbija kolejne branże. W rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz Małgorzata Rozenek szczerze opowiedziała, jak zareagowała na krytykę dotyczącą jej roli w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks i pandemia" i mówi wprost, dlaczego podjęła się tego wyzwania:

Nie jest niespodzianką, że Patryk robi specyficzne kino i najbardziej bawią mnie komentarze w stylu: co ten Vega znowu wymyślił? Może zabrzmi to egoistycznie, ale moim celem było sprawdzić się aktorsko i myślałam głównie o tym, jak dam radę. To był specyficzny okres w moim życiu, ja byłam trzy miesiące po urodzeniu dziecka.