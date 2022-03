Radosław Majdan w szlafroku odprowadza Małgorzatę Rozenek do taksówki. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek - Majdan ostatnio miała ręce pełne roboty... i to z samego rana! Mimo to gwiazda prezentowała się przepięknie, co możemy zobaczyć na nowych zdjęciach paparazzi. Żona Radosława Majdana nawet w dresie i bamboszach wygląda niezwykle stylowo. Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała sielskie wieczory z rodziną. Henio skradnie wasze serca! Małgorzata Rozenek - Majdan przyłapana przez paparazzi o poranku Małgorzata Rozenek - Majdan jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd i zawsze, nawet pomimo wielu obowiązków, zaskakuje nas pięknymi stylizacjami. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę w pięknym komplecie dresowym. To był intensywny dzień u rodziny Majdanów, a mimo to żona Radosława Majdana prezentowała się zachwycająco - i to nawet w zwykłym, domowym wydaniu. Zobaczcie sami! Paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek niedługo po tym, jak jej mąż zapakował swoje bagaże do taksówki. Wygląda na to, że Radosław Majdan wyjeżdża gdzieś na dłużej, bo zabrał ze sobą dość dużą walizkę. Mąż gwiazdy wybrał na tę okazję wygodny strój - bluzę zapinaną na zamek, szare spodnie, białe sportowe buty oraz biało-czarną czapkę. To zdecydowanie idealny strój na podróż! Jednak patrząc na najnowsze zdjęcia paparazzi nie sposób nie zwrócić uwagi również na fantastyczne buty Małgorzaty Rozenek! Choć gwiazda przyzwyczaiła nas do siebie w bardziej eleganckim wydaniu, to jednak w dresie i bamboszach również wygląda bardzo stylowo! A Wy, skusilibyście się na taki zestaw?