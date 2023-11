Małgorzata Rozenek na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka

Na ostatnim pożegnaniu Piotra Woźniaka-Staraka zjawił się tłumy żałobników. Nie zabrakło osób najbliższych producentowi - żony Agnieszki, siostry Julii, brata Patryka i rodziców. Pojawili się także przyjaciele z show-biznesu: Zosia Ślotała z Kamilem Haidarem, Anna Lewandowska, Ewa Chodakowska z mężem, Dominika Kulczyk z partnerem, Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens, Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem Michałem Niemczyckim. Wśród znajomych Piotra opłakujących jego stratę pojawili się także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan poznali Agnieszkę Woźniak-Starak na planie "Azji Express". Agnieszka i Małgorzata bardzo zaprzyjaźniły się ze sobą i zaczęły się spotykać prywatnie. Śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła Małgorzatą. Gdy odnaleziono ciało producenta, Małgorzata pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN w czerni, pogrążona w głębokim smutku. Jako jedna z niewielu gwiazd uczciła wtedy Piotra w ten sposób.

Teraz Małgorzata i Radosław zjawili się na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka. Para nie kryła swoich emocji. Widać było, że to trudny dla niej moment.

Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak zbliżyły się do siebie dzięki "Azji Express". Razem z Hanną Lis chętnie brały udział w sesjach zdjęciowych i pojawiły się razem nawet na okładkach.

Właśnie to nam się podoba, że fajna rzecz nam została, dobra relacja i bardzo się cieszymy, że tak może być (...) My nie rywalizujemy, bo każda z nas jest spełniona zawodowo. Cieszymy się, że możemy dzielić się doświadczeniem - mówiła wtedy Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z lifestyle.newseria.pl.

Małgorzata Rozenek i Hanna Lis były obecne nawet na imprezie świątecznej zorganizowanej przez Agnieszkę Woźniak-Starak w domu Piotra.

Agnieszka wyprawiła przepiękną wigilię. Wcześniej mówiła, że nie lubi stroików świątecznych. Ale jak weszłam do jej domu to po prostu mnie powaliło. Choinka miała z sześć metrów, wszędzie sople lodu, bardzo dla nas się postarała. My z Hanią wypadłyśmy bardzo blado z naszymi normalnymi stroikami - wyznała Małgorzata.