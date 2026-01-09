Małgorzata Rozenek-Majdan nie szczędzi swoim obserwatorom na Instagramie codziennych relacji przedstawiających zarówno jej zawodowe sukcesy, jak i prywatne chwile spędzone z bliskimi. Tym razem zaskoczyła zdjęciem, które wywołało lawinę komentarzy wśród internautów. Gwiazda udostępniła fotografię swojej sylwetki, obok której trudno było przejść obojętnie internetowej publiczności.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła zdjęciem brzucha

Małgorzata Rozenek-Majdan zyskała sławę wśród dzięki prowadzeniu kilku sezonów programu "Perfekcyjna pani domu", a także wzięciu udziału w formatach "Projekt Lady", "Piekielny hotel", "Dzień dobry TVN" oraz "Bez kompleksów". Razem z mężem Radosławem Majdanem nie tylko wspólnie wychowują małego Henia, lecz także poddają się telewizyjnym wyzwaniom - jako zgrany duet wzięli udział m.in. w programie "Azja Express".

Na co dzień gwiazda prężnie działa też na Instagramie, pokazując kadry relacjonujące jej codzienność. Tym razem postanowiła podzielić się z fanami wpisem składającym się standardowo ze zdjęcia oraz opisu, w którym odbiorcy gwiazdy mogą przeczytać:

Nowy rok bez presji. Bez obietnic niemożliwych do spełnienia. Za to z uważnością na siebie. Bo dbanie o siebie to nie projekt na styczeń, tylko codzienny wybór

Choć zadaniem postu było zachęcenie odbiorców do dbania o siebie oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, całą uwagę internetowej publiczności zwróciło zdjęcie i to właśnie ono stało się przedmiotem lawiny komentarzy. Na fotografii zobaczyć możemy celebrytkę pozującą przed lustrem i odsłaniającą - dzięki krótkiej bluzce i obniżonym spodniom - płaski, umięśniony, świetnie wyrzeźbiony brzuch.

Internauci nie szczędzili komplementów i słów uznania dotyczących świetnej sylwetki celebrytki.

Brzuch torpeda.

Zazdroszczę brzucha.

Ależ figura.

Przepiękna!!!

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat konsekwentnie podkreśla, że jej spektakularna metamorfoza i stale robiąca wrażenie sylwetka jest efektem regularnych ćwiczeń fizycznych i odpowiedniej diety. Gwiazda wielokrotnie wspominała, że trenuje i stara się prowadzić zdrowy styl życia.

Małgorzata Rozenek-Majdan już niedługo w telewizji

Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje i oprócz skupianiu się na swoich instagramowych działaniach, chętnie bierze też udział w telewizyjnych projektach. Już wiosną tego roku telewidzowie będą mogli ją zobaczyć między innymi w roli prowadzącej nowego dla gwiazdy programu - "Królowa przetrwania".

