O uwielbieniu Małgorzaty Rozenek-Majdan do torebek nikomu nie trzeba mówić. Prezenterka sama dba o to, by prezentować swoje nowe cudeńka nie tylko na ściankach, ale i na Instagramie. I oto pochwaliła się nową, bakłażanową torbą, którą jak się okazuje, dostała niegdyś Meghan Markle! Księżna Sussex otrzymała ją w lipcu jako prezent urodzinowy. Choć nigdy publicznie się z nią nie pokazała, śmiemy twierdzić że bardzo jej się spodobała!

Jest to związane z faktem, że żona Harry'ego słynie z zamiłowania do wegańskiej skóry. Projekt od polskiej projektantki Aleksandry Kościkiewicz nie należy do kolosalnie drogich! Ile? Sprawdźcie na następnej stronie!

