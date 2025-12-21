Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie nowej edycji "Królowej przetrwania" i odpowiedziała na pytanie o Małgorzatę Rozenek. Panie miały okazję poznać się bliżej? Żona słynnego detektywa zaskoczyła szczerym wyznaniem.

Maja Rutkowski o Małgorzacie Rozenek i "Królowej przetrwania"

Emisja trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" jeszcze przed nami, ale najnowsza edycja jest już nagrana. Uczestniczki programu kilka miesięcy temu poleciały na Sri Lankę, gdzie wzięły udział w zdjęciach do nowego sezonu reality show. W programie wzięły udział m.in. Dominika Serowska, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner czy Nicol Pniewska. Wśród uczestniczek znalazła się również Maja Rutkowski. Żona słynnego detektywa w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła nam teraz, co działo się za kulisami głośnego programu i zaskoczyła wyznaniem o Małgorzacie Rozenek, która została nową prowadzącą "Królowej przetrwania". Jaka była Rozenek na planie show? Sprawdziła się w roli prowadzącej?

Myślę, że czynności tutaj przez prowadzącą wykonywała perfekcyjnie, ale nie miałam okazji jej tak poznać poza planem kiedy ona wchodziła nie rozmawiałam z nią zbytnio. (...) tak naprawdę nie ma czasu na takie rozmowy. Ja z dziewczynami też jakoś sobie nie porozmawiałam. Były cały czas jakieś zadania, którejś nie ma, my to musimy robić - tu posiłek, tu pozmywać i tego dnia brakuje wyznała w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze o programie powiedziała nam Maja Rutkowski? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale wideo powyżej.

Zobacz także: Nowe doniesienia w sprawie Krzysztofa i Mai Rutkowskich. Oficjalnie to ogłosili