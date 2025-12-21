Rutkowski zdradziła prawdę o Rozenek. Tak zachowywała się na planie "Królowej przetrwania"
Maja Rutkowski ujawniła, co działo się podczas nagrań najnowszej edycji "Królowej przetrwania". Jak ocenia nową prowadzącą, Małgorzatę Rozenek? Maja Rutkowski powiedziała wprost. Zdradziła całą prawdę przed kamerą.
Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie nowej edycji "Królowej przetrwania" i odpowiedziała na pytanie o Małgorzatę Rozenek. Panie miały okazję poznać się bliżej? Żona słynnego detektywa zaskoczyła szczerym wyznaniem.
Maja Rutkowski o Małgorzacie Rozenek i "Królowej przetrwania"
Emisja trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" jeszcze przed nami, ale najnowsza edycja jest już nagrana. Uczestniczki programu kilka miesięcy temu poleciały na Sri Lankę, gdzie wzięły udział w zdjęciach do nowego sezonu reality show. W programie wzięły udział m.in. Dominika Serowska, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner czy Nicol Pniewska. Wśród uczestniczek znalazła się również Maja Rutkowski. Żona słynnego detektywa w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła nam teraz, co działo się za kulisami głośnego programu i zaskoczyła wyznaniem o Małgorzacie Rozenek, która została nową prowadzącą "Królowej przetrwania". Jaka była Rozenek na planie show? Sprawdziła się w roli prowadzącej?
Myślę, że czynności tutaj przez prowadzącą wykonywała perfekcyjnie, ale nie miałam okazji jej tak poznać poza planem kiedy ona wchodziła nie rozmawiałam z nią zbytnio. (...) tak naprawdę nie ma czasu na takie rozmowy. Ja z dziewczynami też jakoś sobie nie porozmawiałam. Były cały czas jakieś zadania, którejś nie ma, my to musimy robić - tu posiłek, tu pozmywać i tego dnia brakuje
Co jeszcze o programie powiedziała nam Maja Rutkowski? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale wideo powyżej.
