Marzy o powiększeniu rodziny już od ponad dwóch lat. Małgorzata Rozenek-Majdan, która dokładnie dziś - 1 czerwca - kończy 41 lat, jest mamą 13-letniego Stasia i 9-letniego Tadzia, ale ciągle ma nadzieję, że wkrótce jej synowie doczekają się braciszka lub siostrzyczki.

Właśnie wydała książkę „In vitro. Rozmowy intymne”. Skąd ten pomysł?

– Z tematem leczenia niepłodności jestem związana od lat, a dzięki in vitro mam dwoje wspaniałych dzieci. Dlatego pomyślałam, że jeśli mam wykorzystywać swoją rozpoznawalność, to nie tylko do reklamowania produktów i prowadzenia programów, ale i po to, by mówić o rzeczach ważnych. O problemie, z którym sama się borykam i który dotyka coraz więcej par – mówi „Fleszowi” Małgorzata.