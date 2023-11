Szokujące doniesienia "Flesza". Magazyn podaje, że Jacek Rozenek od połowy maja przebywa w szpitalu. Jego problemy ze zdrowiem zaczęły się już w marcu, kiedy to zasłabł za kulisami spektaklu. Mówiło się, że był to stan przedzawałowy. Rodzina aktora nie chce zdradzać szczegółów, ale wiadomo, że jego stan jest poważny:

Jak udało nam się ustalić, stan jest bardzo poważny. Od menedżerki aktora, Barbary Muzyki dowiedzieliśmy się, że odwołał on występy, nagrania i szkolenia, bo czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. To kolejna dramatyczna sytuacja w rodzinie Rozenków - czytamy we Fleszu.