Od kilku miesięcy Małgorzata Rozenek-Majdan szykowała dla fanów wielką niespodziankę. 41-latka nie chciała zdradzać, co to będzie. Wszystko było owiane wielką tajemnicą. Wielki sekret w końcu ujrzał światło dzienne za sprawą głównej zainteresowanej, która zdradziła go na Instagramie. Okazało się, że Rozenek napisała książkę, ale nie o gotowaniu czy prowadzeniu domu, a o... in vitro!

Reklama

O czym jest "in vitro" Małgorzaty Rozenek?

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że urodziła dwóch synów dzięki in vitro. Prezenterka jest szczęśliwą mamą Stasia i Tadeusza. Ojcem chłopców jest Jacek Rozenek. Perfekcyjna Pani Domu przy każdej okazji broni metody sztucznego zapłodnienia. Małgorzata wie, że dzięki niej stała się mamą, tak jak i wiele innych kobiet na całym świecie.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek powiedziała synom, że urodzili się dzięki in vitro!

Skoro miliony kobiet skorzystało z in vitro to dyskusja na ten temat wciąż jest potrzebna? Kilka miesięcy temu w Polsce głośno było o próbie zaostrzenia przepisów dotyczących sztucznego zapłodnienia. Chcąc rozprawić się z faktami i mitami na ten temat Rozenek wydała książkę. Czy w ten sposób pomoże?

Dziś już mogę głośno podzielić się z Wami efektami mojej wielomiesięcznej pracy. Długie poszukiwania bohaterów, kilkanaście spotkań, kilkadziesiąt godzin rozmów, wiele łez, radości, śmiechu oraz smutku... Jestem dumna z tego, że książka "In vitro. Rozmowy intymne" właśnie ujrzała światło dzienne. Jestem szczęśliwą mamą dwóch wspaniałych synów. Nie byłoby ich ze mną, gdyby nie pomoc lekarzy, gdyby nie in vitro. - napisała Małgosia.

I dodała, że dyskusja na temat in vitro wciąż budzi niezdrowe emocje, a stereotypy wciąż są krzywdzące i służą jako narzędzia walki politycznej. Małgorzata w książce przedstawi całą prawdę dotyczącą tej metody.

Znam radość sukcesu i smutek porażki. Nie mogę dłużej milczeć. Czuję, że razem z innymi rodzicami mam obowiązek zabrać głos - zakończyła.

Fani pogratulowali Małgorzacie książki i w komentarzach zaczęli dzielić się swoimi historiami na temat in vitro. Czy 41-latce uda się złamać tabu?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest mamą dwóch synów

Instagram