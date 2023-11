4 z 4

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek chętnie korzysta z porad znanych trenerek. Do niedawna celebrytka ćwiczyła pod okiem Ewy Chodakowskiej. Teraz Małgosia postanowiła oddać się w ręce Anny Lewandowskiej. Jak sama przyznała w rozmowie z party.pl, dołączyła do klubu żony Lewego, ponieważ ta jak nikt inny przygotowuje kobiety i ich ciała do ważnego momentu, jakim jest ciąża. Czy to oznacza, że już niedługo Małgosia i Radek po raz kolejny zostaną rodzicami? Trzymamy za nich kciuki!