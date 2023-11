Okazuje się, że w trakcie pobytu na Dzikim Zachodzie Radosław Majdan miał wypadek na koniu! Jak do tego doszło? Małgorzata Rozenek wyjaśniła wszystko na Instagramie.

Pytacie mnie w wiadomościach i komentarzach, co się stało Radosławowi, że miał podartą koszulę.

Bardzo trudno jest zebrać materiał z całego tygodnia i pokazać go w odcinku programu, który trwa ok. 1 godziny, w związku z tym nie zawsze wszystko jest pokazane.

Radosława poniósł koń w stronę drzew ????????w efekcie zahaczył o gałęzie, rozdarł koszulę i skórę dosyć mocno. Stąd też mój spotęgowany później strach przed jazdą konną ????Natomiast Pysiula cowboy dzielny dał radę idealnie ???????? Pysiula ma bliznę do tej pory???? nosi ją dumnie????- napisała gwiazda TVN.