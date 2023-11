Od kilku lat jest jedną z najbardziej zapracowanych kobiet w polskim show-biznesie! I choć Małgorzata Rozenek-Majdan mogłaby odcinać kupony od popularności, to nie zwalnia tempa! Obecnie gwiazda załatwia ostatnie formalności związane ze startem swojej MRM Foundation, która będzie pomagać parom zmagającym się z problemem niepłodności. Tworzy też cykl dokumentów, m.in. o in vitro, dla stacji TVN Style.

Reklama

Ale to nie wszystko! Jak donosi nowy magazyn „Flesz”, ta właśnie stacja złożyła Małgorzacie kolejną propozycję. Jaką?

– Już w listopadzie Małgorzata wchodzi na plan nowego programu life-style’owego. Zaprezentuje m.in. tricki, które ułatwią życie każdej pani domu – mówi w rozmowie z "Fleszem" informator.

Ale to nie koniec zawodowych wyzwań, bo Małgorzata debiutuje też w roli projektantki! Żona Radosława Majdana nawiązała współpracę z jedną z firm odzieżowych, dla której stworzyła kolekcję kurtek zimowych. Ale nie zrobiła tego tylko z myślą o sobie i kobietach, które, jak ona, kochają modę. Sto złotych z każdej sprzedanej sztuki zasili konto fundacji gwiazdy i wspomoże pary, które zmagają się z problemem niepłodności. A jakby tego było mało, w przyszłym sezonie Rozenek-Majdan zaprojektuje swoją pierwszą, autorską kolekcję ubrań. A trzeba przyznać, że Małgorzata wie, co w modzie piszczy i zawsze wygląda supermodnie. My już czekamy na wiosenną kolekcję, a wy?

Więcej o Małgorzacie Rozenek-Majdan przeczytasz w nowym "Fleszu".

Party.pl

Małgorzata Rozenek-Majdan dostała nowy program w TVN Style!