Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, czym się zajmuje, gdy Henio wreszcie zasypia

Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała się na krótki urlop. Teraz ma czas na długie spacery oraz zabawę z Heniem. Gwiazda cały czas relacjonuje co robi, zachwyca się pięknem przyrody i pokazuje jak pięknie bawi się jej najmłodszy syn - Henio. Jego zdjęcia was rozczulą! Zobacz także: Małgorzata Rozenek tłumaczy się z parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych! Małgorzata Rozenek-Majdan spędza urlop w uzdrowisku Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo zapracowana . Odkąd poprowadziła program "Perfekcyjna Pani Domu" jej kariera nabrała tempa. Co chwilę bierze udział w nowych projektach, prowadzi kolejne programy oraz stworzyła własną markę odzieżową. Gwiazda stara się dzielić swój czas między rodziną, a pracą. Tym razem udała się na kilkudniowy wypoczynek z Radosławem Majdanem i Heniem. Małgorzata poinformowała swoich fanów, że raz w roku robi sobie post dr. Dąbrowskiej. Polega on na jedzeniu samych warzyw, owoców, zup oraz piciu koktajli. Ważne jest, aby później odpowiednio wrócić do normalnej diety. W tym celu Majdanowie wyjechali na krótki urlop do uzdrowiska - Lądka Zdroju. Post dr. Dąbrowskiej okazał się dobrą okazją do wyjazdu. Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonuje go na bieżąco na swoim Instagramie. Tym razem pokazał jak razem z rodziną i malutkim pieskiem - Francescą razem spacerują po parku i bawią się najlepsze na placu zabaw. Nie zabrakło również pięknych widoków. Małgorzata Rozenek-Majdan i Henio świetnie bawili się w parku. Zbieranie liści dla takiego malucha to frajda. Gdyby ktoś zastanawiał się po co celebrytce torba na spacerze, odpowiedź jest prosta - tam siedzi sobie w cieple malutka Fracesca! Henio był zachwycony placem zabaw, parkiem i czasem spędzonym z rodzicami. Uśmiech z buzi Henia nie schodził...