Małgorzata Rozenek-Majdan nie świętowała Dnia Kobiet z Radosławem. Dlaczego?

Małgorzata Rozenek-Majdan zdążyła już przyzwyczaić fanów do częstego publikowania zdjęć ze swoim mężem Radosławem. "Perfekcyjna pani domu" i były piłkarz chętnie dzielą się wspólnymi chwilami z internautami, gdy spędzają urlop czy święta. Nie zapominają także pokazywać, jak świętują rocznice i walentynki. Nic dziwnego, że wszyscy spodziewali się, że w Dzień Kobiet jedna z najbardziej rozpoznawalnych par pokaże relacje z romantycznej kolacji czy podróży. I choć rzeczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan wyjechała, to... bez Radosława.

Małgorzata Rozenek-Majdan na tajemniczym wyjeździe bez rodziny

Zdradzając fanom naprawdę niewiele, Małgorzata Rozenek-Majdan niedawno wyruszyła w podróż do innego kraju. "Perfekcyjna pani domu" nie zabrała ze sobą męża ani dzieci. Z okazji Dnia Kobiet gwiazda TVN opublikowała na swoim Instagramie dwa zdjęcia, na których jest sama i dołączyła do nich krótki opis zaadresowany do wszystkich dziewczyn. O Radku jednak nie wspomniała.

Kobiecość - najpiękniejsze miejsce w którym jestem… Wszystkim kobietom na całym świecie - napisała.

Później na InstaStories Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała Henia, który nie zapomniał złożyć życzeń mamie. Dziecko wraz ze swoim tatą połączyli się z "Perfekcyjną panią domu" za pośrednictwem mediów społecznościowych, by wymienić czułości. Wysyłający buziaki Henio to bez wątpienia najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie w sieci.

Instagram @m_rozenek

Pokażę wam coś najsłodszego na świecie... Wczoraj był Dzień Kobiet i mój mąż i dzidziuś Majdana o tym nie zapomnieli. Zobaczcie, od razu wam się humor poprawi - przekazała.

Instagram @m_rozenek

Najwyraźniej wyjazd Małgorzaty Rozenek-Majdan wypadł akurat w tym terminie i gwiazda TVN nie mogła świętować swojego dnia z ukochanym. Małżeństwo z pewnością nadrobi zaległości, gdy "Perfekcyjna pani domu" wróci do Polski. Wciąż nie zdradziła, co to za podróż, ale zapowiedziała, że bierze udział w tajemniczym projekcie. Pewnie niedługo wszystkiego się dowiemy. Warto przypomnieć, ze w związku z trudnymi wydarzeniami Małgorzata Rozenek-Majdan zniknęła z mediów społecznościowych na kilka dni. Zdjęcia publikowane przez Pawła Marczewskiego, który towarzyszy Małgosi, wskazują na to, że obecnie właścicielka butiku Mrs. Drama przebywa na południu Hiszpanii, w Marbelli.

Instagram @m_rozenek

Chociaż Małgorzata Rozenek-Majdan jest daleko od rodziny, to można jej pozazdrościć widoków i luksusu. Za oknem słońce i palmy, a w pokoju hotelowym czekało na nią pyszne śniadanie. Domyślacie się, nad czym pracuje "Perfekcyjna pani domu"?