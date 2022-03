Małgorzata Rozenek-Majdan nie ma chwili wytchnienia od krytyków: "To nie czas na lans ani sweet focie!"

Małgorzata Rozenek-Majdan - podobnie jak inni influencerzy - znalazła się ostatnio pod lupą internautów. W dobie wojny na Ukrainie użytkownicy mediów społecznościowych ostro reagują na treści publikowane przez gwiazdy i zarzucają im brak wyczucia. O ile w przypadku, niektórych zachowań celebrytów reakcje są uzasadnione, to momentami fani już przekraczają granicę, popadając w obsesję. Wychodzi na to, że czegokolwiek nie udostępniłaby "Perfekcyjna pani domu", to i tak będzie źle. Najwyraźniej część internautów zapomniało, że Małgorzata Rozenek-Majdan zaangażowała się w pomoc Ukrainie.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest krytykowana za każde zdjęcie: "Nie ma to jak sweet focia w czasach wojny"

Obecnie Małgorzata Rozenek-Majdan intensywnie pracuje nad tajemniczym projektem związanym z jej marką Mrs. Drama. "Perfekcyjna pani domu" niedawno opuściła rodzinę i wyjechała z Polski, by za granicą realizować ten plan. Małgorzata Rozenek-Majdan nie świętowała Dnia Kobiet z mężem, ponieważ nie zdążyła wrócić do domu, co tylko potwierdza, że w ostatnim czasie ma sporo na głowie. Niestety nie może liczyć na wsparcie wszystkich internautów. Pod jednym z jej zdjęć, na którym pozuje przy samochodzie, ponownie wylała się fala krytyki.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan o "Oszuście z Tindera": "Będę trochę adwokatem diabła"

Nie ma to jak sweet focia w czasach wojny

Ta... W dzisiejszych czasach wszyscy powinniśmy się zastanowić, co publikujemy w social mediach. To nie czas na lans ani sweet focie

Wojna na Ukrainie, a ty dalej udajesz, że nic się nie stało

Ludzie na Ukrainie giną a Pani Małgorzata się lansuje, gdzie jest miłość i pokora? - czytamy w komentarzach.

Choć czasem Małgorzata Rozenek-Majdan odgryza się hejterom, tym razem "Perfekcyjna pani domu" postanowiła, że będzie wdawała się w internetowe sprzeczki. Na szczęście wśród internautów znaleźli się fani, którzy przypomnieli, że mimo kryzysu na Wschodzie wszyscy powinniśmy próbować żyć normalnie.

Instagram @m_rozenek

Myślę że wszyscy powinniśmy zacząć nosić moro, siedzieć w domu i za wszelką cenę próbować wpędzić się w depresję

Do przesady, ludzie ogarnijcie się. Wojna jest na Ukrainie, a nie w Polsce! Ja nie mam zamiaru siedzieć i płakać w domu. Pomagam jak mogę, ale z imprez, fotek i innych przyjemności na pewno nie zrezygnuje!!! Puknijcie się w te głupie wasze główki

Nie ma to jak pisać żenujące komentarze w czasach wojny - napisali fani w komentarzach.

Czasem trudno dziwić się oburzeniu internautów. Niedawno po ostrych reakcjach fanów Paulina Krupińska i Maja Bohosiewicz usunęły wideo z Wołodymyrem Zełenskim. Jednak trudno znaleźć podobne wpadki w przypadku "Perfekcyjnej pani domu". Zwłaszcza że Małgorzata Rozenek-Majdan pomaga Ukraińcom. Gwiazda udostępnia zbiórki i sama zadeklarowała, że przekaże część dochodów ofiarom wojny.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek po kilku dniach milczenia w social mediach: "Rozwaliło mnie zdjęcie tego dzidziusia"

Wszystkim nerwowym internautom polecamy skupić się na fotografiach synka "Perfekcyjnej pani domu". Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała wzruszające zdjęcie Henia. Widok słodkiego malucha jak zwykle rozczula.