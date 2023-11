Reklama

Pięć milionów złotych! Taka kwota trafi w tym roku na konto Małgorzaty Rozenek-Majdan. Nie da się ukryć, że po sukcesie programu "Azja Express", a potem "Iron Majdan" jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd TVN! Jak donosi "Party", Małgorzata właśnie podpisała kolejny lukratywny kontrakt, za który zainkasuje półtora miliona złotych!

Małgosia będzie ambasadorką znanej firmy kosmetycznej. Kampania z jej udziałem ruszy we wrześniu – zdradził w rozmowie z "Party" informator.

Na czym zarobi Małgorzata Rozenek-Majdan?

Małgorzata Rozenek-Majdan za każdy sponsorowany post na Instagramie dostaje od 10 do 20 tysięcy złotych! Do tego dochodzą gaże za prowadzenie imprez (20-50 tys. zł), wpływy z portalu rozenekmajdan.com i mediów społecznościowych oraz ze sprzedaży książek - łącznie kilkaset tysięcy złotych. Kontrakty reklamowe, które podpisała z marką lakierów hybrydowych NaiLac i biżuterii, to dodatkowe półtora miliona złotych.

Na co te pieniądze przeznaczy Małgorzata? Gwiazda nie ukrywa, że razem z mężem, Radosławem Majdanem, marzą o dziecku. Małgosia ma już dwóch synów z pierwszego małżeństwa i jest dumna, że jest mamą. Teraz chciałaby córeczkę...

– Inwestuje w przyszłość swoich dzieci. Jeśli doczekają z Radosławem wymarzonej córeczki, Małgosia będzie mogła sobie pozwolić na dłuższy urlop macierzyński – dodaje znajomy Majdanów.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan marzą o córeczce.

Małgorzata ma szansę zarobić w tym roku aż 5 milionów złotych!