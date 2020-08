Małgorzata Rozenek-Majdan na okładce "Party"! Wiadomo, jaki luksusowy prezent dostała od Radosława

Już w poniedziałek do sprzedaży trafi najnowsze wydanie dwutygodnika "Party". Co w nim znajdziemy? Bardzo dużo do czytania!

Na okładce magazynu Małgorzata Rozenek-Majdan z małym Heniem Majdanem. "Party" pisze o niezwykłym prezencie jaki świeżo upieczony tatuś maluszka dał swojej małżonce. To bardzo luksusowa pamiątka. Jaka? Szczegóły znajdziecie w dwutygodniku.

Przeczytacie w nim również o bajnowych urodzinach Emilki, córeczki Agniszki Kaczorowskiej-Peli, a także o tym czy Agnieszka Woźniak-Starak wróci do telewizji, i czy zastąpi w niej Kingę Rusin.

W dwutygodniku znajdziecie również dodatek na wakacje, a w nim sekret miłości Basi i Rafała Szatanów, miłosny kwestionariusz, pierwsze randki gwiazd, romantyczne opowiadanie oraz ekstra krzyżówki. Zapraszamy do punktów sprzedaży! Naprawdę warto.

Na okładce najnowszego "Party" znaleźli się Małgorzata i Henio Majdanowie.