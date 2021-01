Małgorzata Rozenek - Majdan na swoim Instagramowym profilu pochwaliła się serią zdjęć z bajecznych wakacji w Meksyku i chyba nie spodziewała się, że fotografie wywołają lawinę krytycznych komentarzy dotyczących... sposobu noszenia Henia w nosidełku. Wpisów internautów pojawiło się tak dużo, że gwiazda postanowiła na nie odpowiedzieć na InstaStory. Zobaczcie, co tak przeraziło internautki!

Małgorzata Rozenek - Majdan z rodziną aktualnie przebywa na urlopie. Prowadząca "Projekt Lady" razem z dziećmi i mężem przebywa w pięknej meksykańskiej miejscowości Tulum i chociaż początkowo pogoda im nie dopisywała, to teraz wszyscy czerpią radość z promieni słonecznych i zwiedzają okolicę. Oczywiście gwiazda nawet podczas wyjazdu nie zapomina o swoich fanach. Na bieżąco zamieszcza nowe zdjęcia z wakacji, na których możemy zobaczyć całą wspaniałą rodzinkę.

Niestety, najnowszy post Małgorzaty Rozenek - Majdan spotkał się z dość dużą krytyką. Na fotografiach możemy zobaczyć, jak Henio jest noszony przez tatę w nosidełku. I to właśnie sposób noszenia maluszka, wywołał te negatywne komentarze - zwłaszcza ze strony pań. Internauci zarzucili Małgorzacie Rozenek, że taki sposób noszenia dziecka może, ich zdaniem, źle wpływać na postawę Henia.

- Oczy bolą na widok Henia. No ale widać jak duża jest jeszcze niewiedza rodziców na temat noszenia dzieci 😊 pozdrawiam!

- Masakra.... biedne dziecko 😳

- Wszystko super, rodzinka jak z obrazka tylkooo... Matko jedyna korzysta Pani z Internetu częściej niż niejedno z nas (patrząc po relacjach), a dziecko umieściła Pani w "wisiadle" i przodem do świata 🤦 Ja wiem, że nikt tu nie pyta o rady, ale jeśli można pisać ochy i achy to można napisać także coś co może skłonić do wgłębienia tematu... Skoro o swoją sylwetkę Pani tak dba dobrze też zadbać za młody o małego postawę 😉 Pozdrawiam

- to w jaki sposób jest noszone dziecko na tym zdjęciu jest niedopuszczalne. Nikt tutaj nie zwraca perfidnie uwagi, tylko przedstawia jak to wygląda, a jak powinno, bo dbanie o prawidłowy rozwój kręgosłupa to poważna sprawa. [...] Osoba publiczna powinna zwrócić uwagę, aby nie propagować niewłaściwych zachowań i w tym niedozwolonego noszenia dziecka w nosidle 😉

- O maj gad... 🙈 Mam ochotę teraz Panią albo Pana tak powiesić w wisiadle i niech sobie powisi 😱 horror - piszą przejęte internautki.