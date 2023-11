Małgorzata Rozenek-Majdan po czterech latach ponownie pojawiła się w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Gwiazda tym razem opowiedziała o swoim małżeństwie z Radosławem Majdanem, rozstaniu z Jackiem Rozenkiem, jego chorobie i poruszyła też temat swoich rodziców. Przyznała, że mama, Zofia Kostrzewska, jest jej surową recenzentką i bardzo przeżywa to, co dzieje się wokół osoby jej córki. Zobaczcie, jak mama Małgorzaty Rozenek zabroniła jej zwracać się do męża!

Okazuje się, że tata gwiazdy TVN, Stanisław Kostrzewski, który jest ekonomistą i był wieloletnim skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości ma doskonałe relacje z córką i do wszystkiego podchodzi z rozsądkiem. Z kolei mama Małgorzaty Rozenek często ją krytykuje.

W trakcie rozmowy Małgorzata Rozenek wyznała też, że jej mama nie lubi zdrabniać imion i przeszkadza jej, kiedy gwiazda publicznie mówi do męża "Pysiula".

- Zawsze mówiła do nas pełnymi imionami. Natomiast w moim domu oczywiście nie, mój mąż nigdy by nie powiedział do mnie Gośka. On do mnie mówi Małgonia albo Małgorzata. Ja mówię do Radosława Pysiula, bo ja jestem jego pysiem. A mojej mamie się to bardzo nie podoba. Mówi do mnie: bardzo proszę, nie nazywaj go publicznie Pysiula, bo Ty możesz, ale potem inni tak do niego mówią - wyznała gwiazda TVN w programie "W roli głównej".