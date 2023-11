Wbrew pozorom Małgosi Rozenek daleko do perfekcjonizmu. W wywiadzie dla serwisu Newseria Lifestyle gwiazda otwarcie przyznaje, że pozwala sobie na ustępstwa, bo najważniejsze jest życie w zgodzie z samym sobą.

– Każda z nas ma inne potrzeby, inne życie. Najważniejsze jest, abyśmy my były szczęśliwe, nie spełniajmy oczekiwań osób wokół, to brzmi jak truizm, ale jest to naprawdę najważniejsze – mówi Małgorzata Rozenek agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.