Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że swoich synów urodziła dzięki metodzie in vitro. Gwiazda TVN w rozmowie z Vivą! przyznała, że bardzo chciałaby znów zostać mamą, jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak jest to trudne.

(...) zdarza się, że słyszę „musisz urodzić trzecie dziecko”. (…) To mnie stawia w bardzo niezręcznej sytuacji. To są słowa, które dotykają mojej intymności, a ponieważ zdaję sprawę z tego, że to niełatwa sytuacja, próbuję nadać temu lekki ton. A tak naprawdę to jest dla nas bardzo trudne. Procedura in vitro jest skomplikowana, wymaga czasu. Nie chcę, żeby to było poddawane ciągłej dyskusji publicznej - przyznała gwiazda Vivie.