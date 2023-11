Małgorzata Rozenek opowiedziała w "Fakcie" sytuację, która niedawno miała miejsce. Rodzice Radosława przyjechali do Małgosi i Radka w odwiedziny. Gwiazda stacji TVN przygotowała dla wszystkich kolację, a rodzina biesiadowała przy wspólnym stole. Ta pozornie zwyczajne rodzinnie spotkanie skłoniło teścia Małgorzaty Rozenek to bardzo osobistego wyznania, a nawet - podziękowań dla Małgosi.

- Tata z mamą Radosława przyjechali do nas do domu. Mieliśmy kolację z dziećmi, biegały psy. W pewnym momencie tata Radka tak na mnie popatrzył i mówi: „Małgosiu, chciałbym ci bardzo podziękować za to, jaki dom stworzyłaś mojemu synowi”. Bardzo się wtedy wzruszyłam, to było niezwykle miłe - powiedziała Rozenek w rozmowie z tabloidem.