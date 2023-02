Naturalna Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z psem u weterynarza. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Ostatnio Małgorzata Rozenek przechodziła bardzo ciężkie chwile. Każdy miłośnik zwierząt, który traktuje swojego pupila jak członka rodziny ją zrozumie. Małgorzata Rozenek walczyła bowiem o życie Marinaki, swojego pieska rasy francuski buldog. Jak zdradziła na swoim profilu na Instagramie, musiała przerwać swoje ferie, by być z Marianką, którze przechodziła bardzo poważną operację. Teraz wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Rozenek ma powody do radości - jej pupil wraca do zdrowia! Małgorzata Rozenek z rodziną u weterynarza Ostatnio Małogrzata Rozenek podzieliła się radosną nowiną na Instagramie. Gwiazda przyznała, że Marianna się nie poddaje i dzielnie walczy o swoje życie. Marianna się nie poddaje 💪🏻😄 jest lepiej, choć ciągle daleko do ideału. Kolejne badania (dziś usg) pokazują, że z Marianki jest twardy zawodnik i tak łatwo, to ona się nie podda😄 jeszcze długa droga przed nami, ale razem raźniej 😄 jedno jest pewne: nie nudzimy się - napisała Małgorzata Rozenek. Wyświetl ten post na Instagramie. Marianna się nie poddaje 💪🏻😄 jest lepiej, choć ciągle daleko do ideału. Kolejne badania (dziś usg) pokazują, że z Marianki jest twardy zawodnik i tak łatwo, to ona się nie podda😄 jeszcze długa droga przed nami, ale razem raźniej 😄 jedno jest pewne: nie nudzimy się 😂😂😂 #wzdrowiuiwchorobie #gangmajdana Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Mar 4, 2019 o 8:02 PST Wszystko wskazuje również na to, że pupil Małgorzaty Rozenek mógł wreszcie opuścić klinikę weterynaryjną i pojechać do domu. Gwiazda wraz z rodziną i buldogami została bowiem przyłapana w drodze od weterynarza....