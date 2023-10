Anna Senkara miała okazję współprowadzić pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festivalu wraz Małgorzatą Rozenek i Julią Wieniawą. Jak ocenia tę współpracę? Prowadzącą "Dzień Dobry TVN" zapytaliśmy na gorąco. Zobaczcie, co nam zdradziła.

Anna Senkara o Julii Wieniawie i Małgorzacie Rozenek

Małgorzata Rozenek i Julia Wieniawa zadebiutowały jako prowadzące Top of the Top Sopot Festivalu . Po koncercie fani niepokoili się zachowaniem Małgorzaty Rozenek w Sopocie. Głośno również było jej stylizacjach. Z kolei Julia Wieniawa na scenie wystąpi nie tylko jako prowadząca ale również jako wokalistka. Jednak jak współpracę z aktorką i "Perfekcyjną Panią Domu" podsumowuje Anna Senkara, która również współprowadziła imprezę pierwszego dnia?

Każda z nas jest trochę inna, wszystkie jesteśmy bardzo energiczne, żadna z nas nie daje sobie dmuchać w kasze - powiedziała w rozmowie z Party.pl

Co to oznacza? Zobaczcie, cały wywiad z Anną Senkarą z festiwalu w Sopocie. Jakie emocje panowały za kulisami?

