Stylowa Małgorzata Rozenek i hojny Radosław Majdan załatwiają sprawy na mieście. Zdjęcia paparazzi

Właśnie spełnia się ich największe marzenie! Już niedługo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przywitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Jak zdradzili w jednym z wywiadów, będzie to chłopiec. Oboje są bardzo przejęci nową sytuacją. Szczególnie Radek, dla którego będzie to pierwsze dziecko. Wygląda na to, że Majdanowie postanowili zacząć już kompletować wyprawkę dla malucha. Ostatnio paparazzi przyłapali ich bowiem w sklepie z artykułami dla dzieci. Zobaczcie sami! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan kompletują wyprawkę dla dziecka Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo starali się o to, aby mieć wspólne dziecko. Gwiazda przeszła kilka nieudanych prób zapłodnienia metodą in vitro. Niedawno wyznała, że w 11. tygodniu straciła ciążę bliźniaczą . To doświadczenie odcisnęło na niej piętno. Jednak Małgosia nie poddała się i dalej walczyła o spełnienie swoich marzeń. Nic więc dziwnego, że gdy w końcu się udało, Majdanowie chcieli wykrzyczeć tę wiadomość całemu światu. Pod koniec 2019 roku para ujawniła, że spodziewają się syna . Choć do porodu zostało jeszcze kilka miesięcy, małżeństwo już teraz rozpoczęło kompletowanie wyprawki. Ostatnio przyłapano ich, jak wybierali słodkie akcesoria dla synka. Małgosia i Radek wyszli ze sklepu z uśmiechami na twarzy. Trzymamy za nich kciuki! Ciekawe, co wybrali dla malucha Brzuszek Małgosi jest coraz większy. Gwiazda próbuje go zakryć oversize'owymi płaszczami oraz swetrami. Musimy przyznać, że za każdym razem prezentuje się bardzo stylowo!