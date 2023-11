Małgorzata Rozenek i Radek Majdan zostaną wkrótce rodzicami? Para nie ukrywa, że to ich największe marzenie! Gwiazda TVN niedawno napisała książkę "In vitro. Rozmowy intymne" i teraz w rozmowie z "Party" zdradza, że chciałaby dzięki tej metodzie po raz kolejny zajść w ciążę. Małgosia ma dwóch synów - Stasia i Tadzia, którzy są owocem jej związku z Jackiem Rozenkiem, ale teraz chciałaby mieć dziecko ze swoim mężem Radkiem Majdanem. W rozmowie z "Party" Małgosia szczerze mówi o nieudanych próbach zajścia w ciążę i walce o trzecie dziecko. Co jeszcze w nowym numerze "Party"?

Reklama

Basia Kurdej-Szatan znika z "The Voice of Poland"

Zmiany w życiu Basi Kurdej-Szatan! Okazuje się, że gwiazda TVP nie poprowadzi kolejnych edycji "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". W ostatniej chwili został również odwołany jej występ na festiwalu w Opolu. Czy powodem decyzji władz TVP jest fakt, że Basia poparła paradę równości? A może chodzi o coś innego? Tego dowiecie się z najnowszego "Party"!

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na okładce "Party"

Party