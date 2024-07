Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali odważną fotkę na Instagramie. Małżonkowie wraz dziećmi przebywają obecnie na wakacjach w Tajlandii. Swój pobyt na bieżąco relacjonują w sieci. Tym razem opublikowali swoje poranne zdjęcie w... piżamach! Wcześniej pokazywali już fotografie z plaży, basenu, czy hotelu, lecz takiej fotki jeszcze nie było. Widać, że Małgosia i Radek całkowicie się rozluźnili w czasie urlopu. I słusznie!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w piżamach

Małgorzata Rozenek niedawno została skrytykowana na Instagramie za zamieszczenie zdjęć bez góry od kostiumu. Fotografie prawdopodobnie zrobili jej synowie, co nie wszystkim się spodobało. Jednak tym razem jest zupełnie inaczej! Nowa fotka jest słodka, choć nie tak całkiem niewinna. ;)

Na nowej fotografii widzimy Małgorzatę Rozenek w seksownej, kusej koszulce nocnej z głębokim dekoltem. Gwiazda bez makijażu i ze związanymi włosami wygląda bardzo naturalnie, a wręcz domowo. Jak sama zaznaczyła w hashtagach do zdjęcia, wcale nie jest łatwo wyglądać promiennie po przebudzeniu. Całkowicie ją rozumiemy! ;) Towarzyszący jej mąż również ma na sobie piżamę. To urocze, rodzinne zdjęcie doskonale obrazuje, że Małgosia i Radek mają do siebie olbrzymi dystans, za co fani ich kochają.

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan bardzo wyluzowali się podczas wakacji w Tajlandii. Ich piżamowa fotka jest przeurocza. ;)

Instagram/Małgorzata Rozenek

Majdanowie chętnie chwalą się na Instagramie zdjęciami z wyjazdu. Trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć. I nie mamy tu na myśli jedynie pięknych widoków. ;)