Jest karnawał! Rinke Rooyens zorganizował szaloną domówkę pod hasłem: piżama party! Zaprosił na nią mnóstwo gwiazd! Kto się bawił w domu słynnego producenta? Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem, Dawid Woliński, Robert Kupisz, Mariusz Czerkawski, Paweł Deląg, Weronika Książkiewicz, Łukasz Jemioł, Antek Królikowski. Nie mogło również zabraknąć Kasi Wołejnio, partnerki gospodarza.

Reklama

Goście byli zachwyceni pomysłem zabawy na luzie! Czuli się jak dzieci, poza tym odpadły godzinne przygotowania do wyjścia na ściankę. Zgodnie z hasłem imprezy, niektórzy ubrali się naprawdę w modne ostatnio piżamy-kombinezony, przypominające zwierzaki. Wracając do domu, nie musieli się już przebierać do snu ;) Niektóre z gwiazd pochwaliły się zdjęciami na Instagramie.

Małgorzata Rozenek wybrała piżamę jednorożca, a Radosław Majdan piżamę zebry

Instagram

Zobacz także

Reklama

Dawid Woliński uchylił rąbka tajemnicy i wrzucił na Instagram pamiątkowe zdjęcie z domówki u Rinke Rooyensa