Grunt to przedsiębiorczość! Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek chce na niej zarobić! 

Małgorzata Rozenek ponownie zaskoczyła swoich fanów. Jak się okazuje, ta za pomocą mediów społecznościowych postanowiła podzielić się z fanami niebywałą nowiną, a takiego widoku wielu z nich się nie spodziewało. Jedno zdjęcie sprawiło, że natychmiast posypały się wiadomości od obserwatorów, którzy nie kryją zachwytów, a sama gwiazda wręcz pęka z dumy. Jesteście ciekawi, co zrobiło na internautach takie wrażenie?

Syn Małgorzaty Rozenek chce zostać projektantem. Oto jego najnowsze dzieło

Małgorzata Rozenek to jedna z najpopularniejszych osobistości w polskim show-biznesie. Gwiazda, która zachwyciła widzów w wielu telewizyjnych programach, szybko zebrała naprawdę pokaźne grono fanów, którzy bacznie śledzą kulisy jej życia. Co więcej, ta wcale ich nie ukrywa, a wręcz przeciwnie i chętnie relacjonuje swoją codzienność mediach społecznościowych. Dziś właśnie za ich pomocą, postanowiła pochwalić się niebywałą nowiną i opublikowała zdjęcie, które niejedną osobę może zwalić z nóg. Nic dziwnego, że Małgorzata Roznek i Radosław Majdan wręcz pękają z dumy.

Jak się okazuje, tym razem powodem do chwalenia okazał się najstarszy syn gwiazdy. Ci, którzy dokładnie śledzą życie rodziny Rozenek-Majdan, doskonale wiedzą, że Stanisław Rozenek ma prawdziwy talent i nietypową pasję, a jego marzeniem, jest zostać projektantem mody! Chłopiec właśnie pochwalił się swoim kolejnym dziełem, a Małgorzata Rozenek natychmiast udostępniła je na swoim InstaStory. Tym razem syn gwiazdy sam zaprojektował i uszył spodnie, które w szafie chciałaby mieć niejedna z nas - dowodem na to są chociażby wiadomości, jakie jego mama dostawała od internautów. Jak się okazuje, niektórzy byli ciekawi, czy gdziekolwiek będą mogli je kupić!

Instagram

Pod postem na Instagramowym profilu Stasia pojawiła się masa komentarzy. Internauci nie mogli nadziwić się, że chłopiec jest aż tak utalentowany:

- Gratulacje

- Wspaniały projekt i wykonanie 👏

- Przepięknie 😍gratuluje ❤️

- Piękny materiał wybrałeś!!! Super projekt Stasiu! Pięknie wykonana praca. Brawo

- Szykuje sie nowy Projektant Mody 😊Brawo Staś 👏 Bardzo miło się patrzy na takie zaangażowanie w dążenie do celu , aby tworzyć coś własnego i oryginalnego 😊 Życzę Ci dalszych sukcesów

Jeden z internautów pokusił się o pytanie, czy to Małgorzata Rozenek jest jego muzą. Staś nie zaprzeczył. Co więcej przyznał nawet, że to kobieta jego przyszłej firmy! Cóż widać, że chłopiec już dziś ma poważne plany na przyszłość. Nie zabrakło również komentarza od Radosława Majdana, który chyba właśnie zdobył własnego krawca!

Stasiu, muszę zamówić u Ciebie garnitur 😎 spodnie wyszły naprawdę extra - napisał sportowiec.

Cóż, takiego talentu i zacięcia do ciężkiej pracy możemy tylko pogratulować. Jak podobają wam się spodnie autorstwa Stanisława Rozenka?

Małgorzata Rozenek nie mogła nie pochwalić się swoim synem. Na jej InstaStory natychmiast pojawiły się zdjęcia projektu Stasia.

Instagram

Jakie talenty skrywa pozostała dwójka chłopców? Jesteśmy pewni, że niebawem się o tym przekonamy.