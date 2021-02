W miniony poniedziałek został wyemitowany pierwszy odcinek programu "Rozenek cudnie chudnie". Małgorzata Rozenek - Majdan na oczach widzów, będzie walczyć o powrót do formy sprzed ciąży. Oczywiście krótko po wyemitowaniu pierwszego odcinka programu, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od Internautów. Wielu z nich jest zachwyconych jego formułą, ale znaleźli się też tacy, którzy dość nieprzychylnie patrzą na ten program. Dlaczego? Zobaczcie!

Małgorzata Rozenek - Majdan już od wielu lat współpracuje ze stacją TVN - była prowadzącą kilku programów, a teraz jest jego główną gwiazdą. "Rozenek cudnie chudnie" to show, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć, jak żona Radosława Majdana wraca do formy sprzed ciąży. Poznamy sekrety jej diety, a także treningi, które pomogą jej wzmocnić efekty odchudzania.

Gwiazda wyznała, że w momencie wyjazdu na porodówkę ważyła 82 kilogramy, czyli o 28 więcej niż przed ciążą. Jednak w dniu rozpoczęcia nagrań do "Rozenek cudnie chudnie", waga żony Radosława Majdana wynosiła już tylko 67 kilogramów.

I właśnie to oburzyło niektóre Internautki, które zarzuciły, że w programie odchudza się gwiazdę, która przecież ma prawidłową wagę, a przez to inne kobiety mogą poczuć się dotknięte.

Produkcja programu postanowiła odpowiedzieć.

Nie, bo nikt w tym programie nie krytykuje Małgosi za to, ile waży. Ona sama CHCE schudnąć, bo dla niej to 67 kg to za dużo. Co w tym złego, że chce wrócić do wagi sprzed ciąży?

Do dyskusji włączyły się też inne Internautki.

To w tym złego, że robicie z tego show. Nikt by nic nie mówił, gdyby wszystko działo się w zaciszu, a nie na forum i kręcenie o tym programu.

Warto byłoby podkreślić, że 67 to prawidłowa waga, a waga sprzed ciąży - 54 kg to granica niedowagi dla tego wzrostu. Uważam, że wszystko to co promowane jest obecnie jako „zdrowe i fit”, jest generalnie na granicy niedowagi 🤷🏻‍♀️. Odchudzamy w telewizji kobiety, które maja dobrą wagę - nagminnie. Czym innym jest ważyć 54 przy 170 „bo do tego dąży nasza sylwetka” przy tzw. normalnym jedzeniu, a czym innym jest gloryfikować „tyranie się” po ciąży do konkretnej wagi X. To są złe wzorce. I już.

Z całym szacunkiem i sympatią do Pani Rozenek, ale ten program to największa drama roku - komentowali internauci.