Małgorzata Rozenek świętuje nie lada okazję! Prezenterka przekazała za pośrednictwem Instagrama informację, że obywatelski projekt ustawy dot. in vitro został przegłosowany przez nowy Sejm. Od teraz procedura in vitro ma być finansowana z budżetu państwa. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że to temat bardzo bliski jej sercu, a jej zaangażowanie zostało docenione.

Reklama

Małgorzata Rozenek świętuje niemały sukces

Fani, którzy śledzą poczynania Małgorzaty Rozenek wiedzą, że gwiazda skupia się nie tylko na karierze medialnej czy treningach sportowych, ale działa również społecznie. Gwiazda często podkreśla, że temat leczenia niepłodności i metody zapłodnienia in vitro jest bliski jej sercu, a także podejmuje działania w tym temacie. Po zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN" Małogorzata Rozenek nie ma zamiaru próżnować i kilka miesięcy temu zaangażowała się w przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Teraz okazuje się, że głosowanie w Sejmie przebiegło pomyślnie i niższa izba parlamentu drogą głosowania przyjęła ten projekt!

Małgorzata Rozenek postanowiła podzielić się tą informacją na Instagramie. Prezenterka nie kryje radości i wzruszenia z niemałego sukcesu, będącego efektem dużej mobilizacji i współpracy w środowisku promującym in vitro.

UDAŁO SIĘ!!! Refundacja In vitro wraca! DZIĘKUJĘ! Zrobiliśmy to razem - pisze zachwycona Małgorzata Rozenek.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę w Sejmie. To nie mogło umknąć!

Fani nie powstrzymywali entuzjazmu wobec wieści ogłoszonych przez Małgorzatę Rozenek i licznie gratulowali jej zaangażowania w ważną społecznie sprawę. Wśród osób, które przekazały słowa uznania znalazły się także gwiazdy.

Łzy w oczach ludzi, którzy czekali na to, jest pani wielka!

Brawo, miałaś gigantyczny udział, gratulacje! I szczęścia tym, którzy na tę ważną decyzję czekali - napisała Beata Tadla.

Mamy to, po 8 latach - dodała Monika Olejnik.

Wielka sprawa! - skomentowała Grażyna Wolszczak.

Instagtam @m_rozenek

Kolejny sukces Małgorzaty Rozenek potwierdził, że zaangażowanie społeczne gwiazdy jest potrzebne wielu osobom. Założenia, o których mówiła w rozmowie z nami niecałe dwa miesiące temu właśnie mają realną szansę się spełnić!

Co czwarta rodzina w Polsce ma problem z płodnością i co czwarta para w Polsce naprawdę dokonuje cudów finansowych, żeby móc po prostu się leczyć. W czasie, kiedy demografia ''szura po podłodze'', państwo powinno stanąć po stronie obywateli i na to leczenie pieniądze wyciągnąć - szczególnie że ostatnio znajdują się na bardzo wiele egzotycznych inicjatyw - mówiła w rozmowie z nami Małgorzata Rozenek.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek ostro o rządzie. Wytknęła, na co wydają pieniądze