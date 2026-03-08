Drugi odcinek 18. edycji „Tańca z gwiazdami” przyniósł ogrom emocji. Nie tylko występy na parkiecie programu Polsatu, ale także osobiste wyznania uczestniczek wywołały poruszenie. Z okazji Dnia Kobiet kilka pań biorących udział w show podzieliło się swoimi niełatwymi historiami. Ostatecznie pierwsza para, która pożegnała się z „Tańcem z gwiazdami” to Małgorzata Potocka oraz Mieszko Masłowski.

Małgorzata Potocka odpadła z „Tańca z gwiazdami”. Burza w komentarzach

W pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” to Małgorzata Potocka oraz Piotr Kędzierski otrzymali najmniej punktów. 8 marca to właśnie uczestniczka pożegnała się tanecznym programem Polsatu. W drugim odcinku aktorka zatańczyła jive’a do piosenki „Man! I Feel Like A Woman!”.

Uczestniczka otrzymała łącznie 20 punktów. Warto przypomnieć, że przed występem Małgorzata Potocka opowiedziała o dramatycznej diagnozie i zaapelowała do kobiet, przypominając o badaniach profilaktycznych, które mogą uratować życie. To odpadnięcie spotkało się z ostrą krytyką widzów.

„Jesteście zadowoleni z decyzji? Skandal!”, „Szkoda”, „Przykro, ale wszystkiego dobrego, ma pani piękną, pozytywną energię”, „Bez zaskoczenia niestety, Natsu dalej oczywiście”, „Szkoda bardzo”, „Natsu powinna wylecieć”, „Powinna zostać, Nastsu odpaść”, czytamy w komentarzach.

Występ Natsu wywołał najwięcej emocji w „Tańcu z gwiazdami”. Fani ostro podsumowali

Nie bez przyczyny w kontekście odpadnięcia Małgorzaty Potockiej z „Tańca z gwiazdami” internauci często piszą o innej, znacznie młodszej uczestniczce. W drugim odcinku jury „Tańca z gwiazdami” było bezlitosne dla Natsu. Influencerka została surowo potraktowana przede wszystkim przez Iwonę Pavlović.

W komentarzach wiele fanów zaczęło sugerować, że to Natsu powinna odpaść, a nie Małgorzata Potocka. Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem programu twórczyni internetowa była wymieniana jako główna faworytka do wygrania Kryształowej Kuli. Dziś już chyba nie ma wątpliwości, że w rywalizacji z Emilią Komarnicką, Magdaleną Boczarską czy Izabellą Miko nie ma większych szans.

Wiele wskazuje na to, że Natsu nie radzi sobie ze stresem, jaki towarzyszy występom na żywo w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka nie ukrywa, że to dla niej bardzo trudne doświadczenie.

