Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" usłyszała diagnozę. "Dlaczego ja"

W drugim odcinku 18. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, emitowanego na antenie Polsatu, widzowie przeżyją bardzo emocjonalne chwile. Małgorzata Potocka, jedna z uczestniczek i znana artystka, ma opowiedzieć, co spotkało ją kilka miesięcy temu. Podczas rutynowych badań, dokładnie podczas mammografii, usłyszała straszliwą diagnozę: rak w lewej piersi. Jej wyznanie na żywo wywołało ogromne poruszenie zarówno wśród obecnych w studiu, jak i milionów widzów przed telewizorami.

Małgorzata Potocka podzieliła się swoim doświadczeniem przed kamerami Polsatu, jak ustaliła redakcja „Faktu”. Widzowie Tańca z gwiazdami mają zobaczyć osobiste wyznanie w niedzielę, 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, co jeszcze bardziej ma wzmocnić przekaz uczestniczki. Potocka nie ukrywała, że gdy usłyszała diagnozę, przeżyła szok.

Chciałabym, żeby ten Dzień Kobiet był dniem, kiedy kobiety pokochają siebie i kiedy o siebie zadbają, bo warto. 10 miesięcy temu zrobiłam mammografię i natychmiast pani doktor powiedziała mi: „Pani ma raka w lewej piersi”. Wielkie zdziwienie i wielki szok. I takie pytanie: „Dlaczego ja?” przekazała przed kamerami.

Warto przypomnieć, że niedawno Małgorzata Potocka opowiedziała o podstępnej chorobie w wywiadzie dla Joanny Racewicz.

Małgorzata Potocka z ważnym apelem w „Tańcu z gwiazdami”. Zwróci się do kobiet

Po druzgocącej diagnozie Małgorzata Potocka musiała natychmiast zmobilizować się do walki o swoje zdrowie. Jej determinacja i odwaga, by publicznie opowiedzieć o chorobie, stają się symbolem siły i walki, dając wsparcie wszystkim kobietom, które codziennie zmagają się z podobnym dramatem.

Pomyślałam sobie, że muszę zawalczyć, bo chcę żyć za wszelką cenę, na swoich warunkach. Zrobię wszystko, żeby z tego wyjść przyznała Potocka.

Występ Małgorzaty Potockiej w „Tańcu z gwiazdami” był czymś więcej niż rywalizacją na parkiecie. To była wyjątkowa okazja, by skierować ważny apel do wszystkich kobiet.

Myślę, że wiele kobiet za późno zwraca na siebie uwagę. Po prostu się zagapia. A mnie się udało nie zagapić wyjaśniła.

