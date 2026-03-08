Izabella Miko szczerze o diagnozie w "TzG". Poruszające słowa

Izabella Miko opowiedziała o okrutnej diagnozie w „Tańcu z gwiazdami”. Nie poddała się
Drugi odcinek „Tańca z gwiazdami” okazał się szczególny, ponieważ zbiegł się z Dniem Kobiet. Uczestniczki tanecznego show wykorzystały tę okazję, by opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych i zaapelować do widzek show. O okrutnej diagnozie i walce o siebie opowiedziała Izabella Miko.
8 marca Polsat pokazał wyjątkowy odcinek „Tańca z gwiazdami”. Niewykluczone, że to najbardziej poruszająca odsłona 18. edycji tanecznego show. Ze względu na Dzień Kobiety uwaga skupiła się przede wszystkim na uczestniczkach programu. Z tej okazji panie biorące udział w „Tańcu z gwiazdami” podzieliły się osobistymi historiami.
Izabella Miko w łamiącym sercu wyznaniu w „Tańcu z gwiazdami”. Mówi o macierzyństwie
Ogromne emocje wywołał wywiad Izabelli Miko w drugim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Uczestniczka tańczy z Albertem Kosińskim, który niedawno ponownie został ojcem. Tancerz doczekał się syna z Olgą Frycz. Miko ujawniła, że temat posiadania dzieci nie jest dla niej łatwy i budzi trudne emocje.
Niestety dla mnie bycie matką nie jest łatwą sprawą
W osobistym wyznaniu Izabella Miko opowiedziała o niepłodności. Okrutna diagnoza jednak jej nie złamała. Gwiazda podjęła walkę o swoje szczęście i rozpoczęła terapię. Zdradziła, że udało jej się zamrozić jajeczka i nadal ma nadzieję na zostanie matką.
Dowiedziałam się osiem lat temu o swojej niepłodności, ale uwzięłam się i po sześciu miesiącach i dwunastu zastrzykach, jakie musiałam sobie zrobić, byłam w stanie zamrozić jajeczka. One sobie czekają i mam nadzieję, że będzie mi dane być matką
Trudno mi czasami o tym mówić, dlatego, że to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo dalekie
Wyjątkowy odcinek „Tańca z gwiazdami” wzruszył do łez. Poruszające wyznania uczestniczek
Odcinek „Tańca z gwiazdami” z 8 marca wywołał ogromne poruszenie nie tylko ze względu na wyznanie Izabelli Miko, która opowiedziała o swoim marzeniu bycia matką.
Na osobisty apel zdecydowała się także inna uczestniczka tanecznego programu. Na antenie programu Polsatu Małgorzata Potocka ujawniła dramatyczną diagnozę.
Biorące udział w programie panie nie tylko dzielą się osobistymi, często trudnymi historiami, ale dają też emocjonalne wsparcie kobietom oglądającym „Taniec z gwiazdami” na znak solidarności.
