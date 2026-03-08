Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" od miesięcy wzbudza ogromne emocje, a pierwszy odcinek natychmiastowo zaczął być szeroko komentowany przez media. Jednym z głównych tematów była Natsu, która jako typowana na faworytkę programu nie zaprezentowała się na parkiecie najlepiej. Chwilę przed startem drugiego odcinka influencerka zaskoczyła wszystkich.

Natsu w łzach przed drugim odcinkiem "Tańca z gwiazdami"

Już od momentu ogłoszenia udziału Natsu w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" influencerka wzbudza ogromne poruszenie wśród fanów programu. Jak dowiedzieliśmy się podczas ramówki Polsatu, w jej tanecznej przygodzie towarzyszyć będzie jej tancerz Wojciech Kucina, który wcześnie miał okazję trenować w programie inną gwiazdę Internetu - Julią Żugaj. Choć szerokie grono fanów pokładało wielkie nadzieje wobec pierwszego tańca Natalii Karczmarczyk w pierwszym odcinku, to ostatecznie nie zaprezentowała się ona najlepiej. Jury nie obdarowało ją wysokimi notami, a internauci nie szczędzili krytyki w komentarzach.

Choć przez cały tydzień Natalia Natsu Karczmarczyk relacjonowała swoim fanom przygotowywania do tanga w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami", ostatnie zdjęcie udostępnione tuż przed startem transmisji od razu wywołało poruszenie. Influencerka pokazała się na zdjęciu cała zapłakana. Fotografię na Instastories opatrzyła poruszającym opisem:

To ja po próbie generalnej. Trzymajcie kciuki i głosujcie na nas, bo chcę z odcinka na odcinek pokazać, że koszmarnie walczę tu SAMA ze SOBĄ i swoimi słabościami. PARA NR 6.

Kto odpadnie w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"?

W pierwszym odcinku nowej edycji "Tańca z gwiazdami" żadna z par nie musiała odpaść, choć prowadzący przez chwilę wprowadzili atmosferę niepokoju, kolejno odczytując bezpieczne pary na koniec odcinka. W drugim odcinku gwiazdy będą mogły pokazać się w nowym stylu i przekonać zarówno jury, jak i telewidzów, że powinny kontynuować taneczną przygodę w "Tańcu z gwiazdami".

Nie tylko komentarze internatów i oceny doświadczonego jury, lecz także bukmacherzy wskazali, która para jako pierwsza może odpaść z programu.

Komu będziecie kibicować?

