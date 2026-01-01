Na początku grudnia 2025 roku Małgorzata Ostrowska pochowała ukochanego męża. Artystka nie ukrywała, że święta były dla niej niezwykle trudne. Jak się jednak okazuje, także podczas sylwestra wokalistka przeżyła chwile grozy. Artystka zamiast na scenie, Nowy Rok przywitała w piwnicy. Jej sylwestrowe nagranie wywołało poruszenie w sieci.

Małgorzata Ostrowska pokazała sylwestrowe nagranie z piwnicy

Podczas gdy widzowie "Sylwestra z Dwójką" zachwycali się występem Stinga na żywo, a plejada gwiazd uświetniła "Sylwestrową Moc Przebojów" Polsatu, dla jednej z najsłynniejszych polskich wokalistek lat 90. tegoroczne przywitanie Nowego Roku odbyło się z dala od tłumów, wystawnych bankietów czy sceny. 31 grudnia 2025 roku Małgorzata Ostrowska opublikowała na Instagramie nagranie, które wywołało ogromne poruszenie wśród jej fanów.

Wokalistka pokazała, jak spędziła noc sylwestrową: nie na balu, koncercie czy imprezie, lecz w piwnicy swojego domu, gdzie ukryła się ze swoim psem, Felą. Powodem była silna reakcja lękowa zwierzęcia na wybuchy fajerwerków. Wideo przedstawia psa skrytego pod kocem, drżącego ze strachu. Artystka opatrzyła nagranie przejmującym komentarzem:

Chwila pijanej radości dla was, a to jest ta sama chwila dla mojej Feli (już po środkach uspokajających). Oczywiście, przywitaliśmy Nowy Rok w piwnicy, bo tam najciszej. I tak nie widzicie jej dygotu pod tym przykryciem - czytamy.

Internauci poruszeni dramatycznym sylwestrem Małgorzaty Ostrowskiej

Mimo podania środków uspokajających, Fela wykazywała objawy głębokiego stresu. Ostrowska zdecydowała się zejść z nią do piwnicy, aby zapewnić możliwie najcichsze warunki. Jej gest miał na celu nie tylko opiekę nad pupilem, ale również zwrócenie uwagi na problem, który każdego roku dotyka setki tysięcy zwierząt.

Nagranie zyskało ogromne zainteresowanie. Wielu obserwatorów nie kryło wzruszenia, widząc, jak znana artystka rezygnuje z własnego komfortu, by pomóc swojemu czworonożnemu przyjacielowi. "To wstrząsające, że wciąż nie rozumiemy, jak bardzo fajerwerki krzywdzą zwierzęta", "Mam tak samo", "Niestety też tak mamy..." - komentowali internauci.

Samotny sylwester po stracie męża. Ostrowska nie kryje bólu

Sylwester 2025 był dla wokalistki wyjątkowo bolesny. Na początku grudnia 2025 roku Małgorzata Ostrowska pochowała swojego męża, Jacka Gulczyńskiego, który zmarł po pobycie w poznańskim hospicjum. Para znała się od lat 80. XX wieku i przez ponad 40 lat była razem. To był pierwszy samotny sylwester artystki od kilkudziesięciu lat.

W kontekście osobistej tragedii, noc spędzona w piwnicy z przerażonym psem nabiera dodatkowego wymiaru. Wokalistka nie ukrywała żalu i emocji, dzieląc się intymnym momentem ze swoimi fanami. Wielu z nich nie tylko wyraziło współczucie, ale także zaoferowało wsparcie i zrozumienie.

