Jacek Gulczyński był cenionym artystą związanym z poznańskim środowiskiem twórczym. Przez lata realizował się jako malarz, grafik oraz fotograf. Jego nazwisko stało się rozpoznawalne w kręgach kultury, a jego prace zdobyły uznanie zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. Wielu zna go także jako autora najbardziej ikonicznych portretów Małgorzaty Ostrowskiej, które na trwałe wpisały się w wizerunek wokalistki.

Małgorzata Ostrowska poinformowała o śmierci męża

Małgorzata Ostrowska poinformowała o śmierci męża poprzez poruszający wpis na Instagramie. Jacek Gulczyński zmarł w Hospicjum Palium w Poznaniu. Jak podkreśliła artystka, był nie tylko jej partnerem, ale także niezwykle utalentowanym twórcą.

Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem, w Hospicjum Palium, odszedł mój mąż i nasz tata, Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym Artystą: malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania - napisała Ostrowska.

Ceremonia pożegnalna Jacka Gulczyńskiego odbędzie się 11 grudnia 2025 roku o godzinie 14:30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, w Lesie Pamięci. To symboliczne miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ Gulczyński przez całe życie pozostawał blisko natury.

Wzruszający apel Małgorzaty Ostrowskiej do żałobników

Małgorzata Ostrowska, w imieniu rodziny, wystosowała szczególną prośbę do wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Poprosiła, aby zamiast przynoszenia okazałych wieńców czy bukietów, uczestnicy zdecydowali się na skromniejsze formy upamiętnienia.

Jacek był miłośnikiem przyrody, dlatego prosimy o zrezygnowanie z kwiatów na rzecz symbolicznego gestu - napisała Ostrowska w emocjonalnym wpisie

Taka forma pożegnania ma na celu oddać hołd jego pasji i szacunkowi do natury.