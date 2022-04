Antoni Królikowski w "Przez Atlantyk" zdobył się na poruszające wyznanie. Aktor wyznał, że od 2016 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Przygoda na Atlantyku i walka z żywiołem skłoniła go do poruszających zwierzeń i zdradził tajemnicę, którą ukrywał przez ponad 5 lat. Druzgocącą diagnozę i stan zdrowia syna skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska. We wpisie nawiązała m. in. do hejtu, który w ostatnich tygodniach dotyka Antoniego Królikowskiego.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o stwardnieniu rozsianym Antoniego Królikowskiego

Antoni Królikowski w ostatnich tygodniach nie ma łatwo. Po tym jak rozstał się z Joanną Opozdą po narodzinach synka, spadł na niego olbrzymi hejt. Niechęć internautów nasiliła się po tym, jak został włodarzem gali MMA, podczas której miało dojść do pojedynku sobowtórów "Putina" i 'Zełenskiego". Aktor po serii wizerunkowych wpadek postanowił wycofać się z życia medialnego. Antoni Królikowski wyznał, że "znika i żałuje, że zawiódł". Wówczas również po raz pierwszy wspomniał o problemach zdrowotnych z jakimi się mierzy i podkreślił, że ma dla kogo żyć, mając na myśli m. in. ukochanego synka Vincenta.

Niedawno Antoni Królikowski został przyłapany w drodze do szpitala, gdzie według medialnych doniesień miał zostać na noc. Zaczęto spekulować o problemach zdrowotnych Antoniego Królikowskiego. W końcu, w programie "Przez Atlantyk" Antoni Królikowski przyznał, że walczy z ciężką chorobą już od ponad 5 lat. W grudniu 2016 roku Antoni Królikowski dowiedział się, że choruje na stwardnienie rozsiane. Poruszające wyznanie syna skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska:

Przepłyniesz nie tylko Atlantyk synu ❤️ #zdrowie #spokój #pogoda #sm #życie #ocean nieżyczliwości #2022

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyraziła wsparcie dla Antoniego Królikowskiego w sieci. W serii hasztagów, które dodała do krótkiego wpisu dołączyła m. in taki, która nawiązuje do ostatniej sytuacji, z którą musi mierzyć się jej syn "#ocean nieżyczliwości". Hejt z powodu Antoniego Królikowskiego dotknął też również jej, kiedy oczy internautów były zwrócone na to czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska zareaguje na zachowanie Antka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska stara się nie ingerować w decyzje oraz zachowania swoich dorosłych dzieci, jednak zaznacza, że mogą liczyć na jej wsparcie nawet w złych chwilach. Niestety przez ogrom przykrych słów płynących pod adresem jej syna musiała na jakiś czas zablokować możliwość komentowania na swoim Instagramie.