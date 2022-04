Antoni Królikowski ma poważne problemy zdrowotne? Dziennik skontaktował się ze szpitalem

Paweł Królikowski nadal walczy o swoje zdrowie. Gwiazdor serialu „ Ranczo ” ponownie trafił do szpitala przed świętami Bożego Narodzenia i do tej pory stan zdrowia aktora nie pozwala na to, aby go opuścił. Jak donosi „Super Express”, Paweł Królikowski przebywa na oddziale neurochirurgii, gdzie przeszedł kolejną operację, po której pojawiły się powikłania: Kilka dni temu przeszedł operację. Po operacji niespodziewanie pojawiły się powikłania. Wdała się infekcja – pisze se.pl powołując się na swojego informatora. Jaki jest stan zdrowia Pawła Królikowskiego? O swoich problemach ze zdrowiem po raz pierwszy Paweł Królikowski poinformował rok temu. Wtedy też nie pojawił się w jednym z odcinków show " Twoja Twarz Brzmi Znajomo ". Niedługo potem szczerze wyznał, że miał poważne problemy ze zdrowiem i podziękował tym, dzięki którym żyje: Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać – powiedział aktor w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jakiś czas temu przedłużający się pobyt Pawła Królikowskiego w szpitalu skomentowała jego żona , Małgorzata Ostrowska-Królikowska: Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem - wyznała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Faktem". Magazyn "Na Żywo" dowiedział się, że po operacji guza pojawił...