"Przez Atlantyk": Antoni Królikowski walczy z ciężką chorobą! "Każdego dnia walczę"

Antoni Królikowski w programie "Przez Atlantyk" opowiedział o swoim stanie zdrowia. Kiedy kilka dni temu aktor powiedział, że musi zadbać o swoje zdrowie i chyba wszyscy zastanawiali się, co mu dolega. Teraz okazuje się, że w 2016 roku lekarze zdiagnozowali u niego ciężką chorobę. Antoni Królikowski po raz pierwszy publicznie powiedział, na co choruje. Poruszające wyznanie aktora.

Wokół Antoniego Królikowskiego jest ostatnio bardzo głośno. Po tym, jak aktor ogłosił, że chce zorganizować walkę sobowtórów prezydentów Rosji i Ukrainy w sieci zawrzało. Internauci i koledzy z show-biznesu ostro krytykowali Antoniego Królikowskiego, a aktor po kilku dniach wycofał się z kontrowersyjnego projektu i ogłosił, że wycofuje się z życia publicznego. Aktor wspominał wówczas, że teraz musi zadbać o swoje zdrowie. Później paparazzi przyłapali Antoniego Królikowskiego pod jednym z warszawskich szpitali, jednak do tej pory nie było wiadomo, co dolega aktorowi. Teraz Antoni Królikowski w programie "Przez Atlantyk" zdradził, że walczy ze stwardnieniem rozsianym.

Instagram / antek.krolikowski

Antoni Królikowski przyznał, że od kilku lat stosuje specjalne leczenie, które pomaga mu w walce ze stwardnieniem rozsianym.

Nikt nie traktuje mnie jak chorego, jakby to wszystko jest w głowie jeśli chodzi o SM, w głowie mam ogniska zapalne, które są wygaszone przez leczenie, które stosuję co miesiąc w szpitalu. To są takie momenty w których człowiek się zastanawia, po co to wszystko...- mówił w programie "Przez Atlantyk". Mam to od lat, że ludzie postrzegają mnie, że widać, że naćpany, że najeba***. Bywa to denerwujące, ale to tym bardziej jeżeli już los tak chciał to mam poczucie, że jestem jednak winien to światu, żeby pokazać, że mimo choroby można żyć i mieć syna, można spełniać się zawodowo, można nawet przepłynąć Atlantyk, można wszystko- dodał.