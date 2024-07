Przed chwilą dotarła do nas radosna informacja - Małgorzata Kożuchowska urodziła! Aktorka, której ciążą interesowały się media od samego początku, doczekała się pierwszego dziecka. Szczęśliwa mama informację przekazała na Facebooku pokazując pierwsze zdjęcie chłopca, a w zasadzie zdjęcie jego malutkich paluszków :) Zobacz: Tak będzie wyglądał syn Kożuchowskiej? Jest symulacja

No to ja już

O jednego przystojniaka do kochania na świecie więcej!

Jestem szczęśliwa!!!