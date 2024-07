Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni w kolorowej prasie pojawiło się sporo plotek, które nie stawiały Małgorzaty Kożuchowskiej w pozytywnym świetle. Zarzucano jej m.in., że nie traktuje sprawiedliwie wszystkich swoich pracodawców, a telewizja publiczna jest wręcz na nią obrażona. Przypomnijmy: Ciężarna Kożuchowska skonfliktowana z TVP? Jest oficjalny komentarz

Wszystko jednak wskazuje na to, że plotki spowodowane były bardzo prozaicznym powodem - tzw. sezonem ogórkowym w show-biznesie, który "zainspirował" tabloidy do fabrykowania nieprawdziwych informacji. Menadżerka Kożuchowskiej zdecydowanie zaprzecza też, jakoby gwiazda była skonfliktowana z Edytą Olszówką. Panie miały się rzekomo pokłócić o jedną z teatralnych ról. Agentka podkreśla również, że Małgorzata świadomie zrezygnowała z części obowiązków, bo obecnie szykuje się już tylko do roli matki. Do pracy zaś ma wrócić pod koniec roku.



Małgorzata Kożuchowska pod koniec roku wraca na plan "Rodzinki.pl". Obecnie ogranicza zawodowe aktywności, przygotowując się do najważniejszej roli w swoim życiu. Małgorzata i Edyta nie są skłócone. Wręcz przeciwnie! Bardzo się lubią - zapewnia Gabriela Piekarniak w rozmowie z "Party".

Spekuluje się, że aktorka urodzi pod koniec września. Najnowsze zdjęcia paparazzi zdają się to potwierdzać.

