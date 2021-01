Małgorzata Koroniewska nie daje się krytyce. Fan szydzi z nieudanej inwestycji Dowborów!

Jakiś czas temu portal ''se.pl'' poinformował, że Joanna Koroniewska razem z mężem Maciejem Dowborem zainwestowali sporą sumę, by zakupić i wyremontować dom w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. Luksusowe trzy apartamenty tworzące budynek były przeznaczone pod wynajem dla turystów. Z uwagi na obostrzenia Dowborowie nie mogą prowadzić swojego biznesu. Jak wyliczył tabloid, w normalnych realiach zarabialiby nawet 9 tysięcy złotych tygodniowo. Do tej straty właśnie nawiązał jeden z internautów komentując najnowsze zdjęcie Koroniewskiej. Aktorka wykazała się zaskakującym dystansem do całej sprawy.

''jak że mi przykro'' - fan szydzi z nieudanej inwestycji Dowborów

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tracą na swojej inwestycji, jak wszyscy, którzy inwestują i zarabiają na turystyce i hotelarstwie w dobie epidemii koronawirusa. Na szczęście Dowborowie mają inne możliwości zarabiania. Najwyraźniej jednak komuś ten fakt przeszkadza. Jeden z internautów pozostawił pod najnowszym zdjęciem Joanny Koroniewskiej, na którym aktorka pokazuje rodzinny, zimowy spacer, niezbyt miły komentarz:

Podobno bez kasy teraz jesteście. Tak pisali na ''Pudelku'', że wtopiliście jakąś kasę w jakiś dom w górach, jak że mi przykro

Joanna Koroniewska zareagowała na tę niewątpliwą uszczypliwość z bardzo dużym dystansem:

Nam też 😂😂😂 - odpisała najpewniej zgodnie z prawdą, aktorka.

Internauta nie dał jednak za wygraną i zaproponował pomoc ze swojej strony:

@joannakoroniewska Na chleb i zupki chińskie do dziesiątego mogę pożyczyć parę złotych. Trzymajcie się.

Koroniewska na tę szczodrą propozycję już nie zareagowała. Przypomnijmy, że Dowborowie ostatnio dużo inwestują. Kupili nawet dom, który mają nadzieję wyremontować i przygotować do zamieszkania już na lato. Tymczasem kłopoty z wykończeniem zdają się nie mieć końca. Swoje liczne problemy przybliżyli fanom w swoim najnowszym filmiku na kanale ''Dowbory be happy''.

Dowborowie budują swój nowy dom. Jednak mają z tym przedsięwzięciem trochę kłopotów.