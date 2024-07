Małgorzata Foremniak chciałaby wystąpić w drugiej edycji "Azja Express"? Za nami finał pierwszej odsłony programu TVN, który okazał się ogromnym sukcesem stacji. Dzięki świetnym wynikom oglądalności władze TVN już zdecydowały, że jesienią 2017 roku będziemy mogli zobaczyć 2. edycję. Media już od kilku tygodni donoszą, że gwiazdy coraz częściej same zgłaszają swoją chęć wzięcia udziału w "Azja Express 2". Czy do grona chętnych należy również Małgorzata Foremniak? Jurorka "Mam talent" w rozmowie z plejada.pl przyznała, że chciałaby wyruszyć w daleką podróż, jednak bez kamer.

Na pewno byłaby to niesamowita przygoda i fajnie byłoby ją przeżyć, ale niekoniecznie w obecności kamer. Wolałabym to zrobić tylko dla siebie- przyznała gwiazda.

Wygląda więc na to, że fani nie zobaczą Małgorzaty Foremniak w "Azja Express". Co ciekawe, ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z nami przyznała, że propozycję udziału w programie otrzymał Nergal- myślicie, że były narzeczony Dody podobnie jak Małgorzata Foremniak zrezygnuje z udziału czy jednak zobaczymy go na planie reality-show?

Żałujecie, że Małgorzata Foremniak nie chce wystąpić w "Azja Express"?

Małgorzata Rozenek nie chce wystąpić w "Azja Express".

