Małgorzata Rozenek i Radek Majdan wzięli udział w programie "Azja Express", który zadebiutuje na antenie TVN już jesienią. Prowadząca program, Agnieszka Szulim wraz z gwiazdami show m.in. Hanną Lis, Łukaszem Jemiołem czy Agnieszką Włodarczyk pojechali na kilka tygodni do Azji, gdzie musieli radzić sobie w ekstremalnych warunkach. Ich zadaniem było dotarcie w szybkim czasie do wyznaczonego punktu. Musieli sobie radzić bez przewodnika i pieniędzy.

Co o udziale w tym show opowiedział Radek Majdan?

Radek Majdan zdradził też, jak Małgosia zachowywała się na planie show Azja Express. Czy to on musiał nosić też za nią bagaże?

Małgosia jest bardzo samodzielna, Ale to jest kobieta, delikatna osoba, więc jeśli chodzi o nasze życie to proporcje są zachowane - ja jestem mężczyzną, ona jest kobietą. Jednak jeśli chodzi o noszenia plecaka to nie chciała mi go dać. Ale ja spodziewałem się tego, bo wiem jaki ma charakter, jeżeli chodzi o rywalizację, ale jeżeli miałbym kogoś brać do reprezentacji jako trener to wziął bym ją - dodał Radek.