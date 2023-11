Wakacyjne zdjęcia i relacje wideo Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana wywołały na Instagramie sporo emocji. Najpierw fani pary mówili o filmiku, na którym gwiazda TVN spada z dmuchanego jednorożca do wody, potem komentowali zdjęcie, na którym Rozenek pozuje topless. Fanów pary zastanawiało, czy autorem zdjęcia jest jeden z synów Małgosi skoro na fotografii widoczny jest Radek Majdan... Z kolei teraz wszyscy komentują zdjęcia Radka Majdana z synami Małgosi. Co takiego wzbudziło tym razem emocje wśród fanów pary?

Małgosia Rozenek pochwaliła się zdjęciami, na których jej syn bawi się w basenie z Radkiem. Gwiazda TVN pod fotkami napisała: "Tak się cieszę, że ich mam???? #całemojeszczęście". Większość fanów była zachwycona tymi zdjęciami:

Wśród wielu pozytywnych komentarzy pojawił się jeden negatywny, który zdenerwował parę.

A co z oficjalnym tata ,jak to ogląda ? Gdzie jego uczucia?, napisała jedna z "fanek" Małgosi.

Rozenek od razu zareagowała na ten wpis:

O wiele ostrzejszy był Radek Majdan, który nie przebierał w słowach:

ty sfrustrowana, zgorzkniała osobo, a jaki mam być dla chłopców :? Zdystansowany , oschły, nieprzyjemny a może chamski... wtedy w twojej chorej głowie te relacje były by do zaakceptowania? Oni maja tatę i go bardzo kochają co nie znaczy, ze nasz kontakt musi być zdystansowany , ale i tak poświęciłem ci za dużo czasu, napisał Radek.